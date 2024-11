„Liebe Sammler und Freunde des Kanals: In diesem Jahr werde ich 80 Jahre alt und möchte mich von meinem Lebenswerk trennen, das ich in den letzten 50 Jahren zusammengetragen habe“ – in einem Youtube-Video mit dem Titel „Emotionaler Abschied! Sammler verkauft sein Lebenswerk“ kündigt Stavros Diamantakis den Verkauf seiner Foto- und Kinosammlung an.