Eine Drautalerin und ein Osttiroler schlossen sich zu Jahresbeginn zum Duo „Acoustic Soul“ zusammen. Markus Zlöbl, der bei der Partyband „Showdown“ E-Gitarre spielt, lebt mit Gerith Sommer seine ruhigere musikalische Seite aus. „Bewusst spielen wir Songs, die einfach gespielt werden müssen“, sagt die 45-jährige Sängerin. Zu ihrem Repertoire zählen Welthits wie „True Colors“ von Cyndi Lauper, „Heaven“ von Bryan Adams oder „Shape of My Heart“ von Sting. Die Musiker, die 2018 bei einem Konzert im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ in Spittal zum ersten Mal gemeinsam aufgetreten waren, planen bereits eigene Songs.

Sommer, die zu diesem Zeitpunkt noch in Wien lebte, blieb mit Zlöbl, der in Dölsach wohnt, zumindest über mehrere Jahre virtuell in Kontakt. „Schon beim ersten Zusammenspiel war uns klar, dass wir uns in Genre, Klang, Timing und in den Harmonien der Stücke perfekt ergänzen. „Nach meiner Rückkehr ins Drautal beschlossen wir als Duo durchzustarten“, schildert Sommer, die sich als diplomierte Fachsozialbetreuerin vor kurzem mit dem Ein-Frau-Unternehmen „Garden of Soul“ selbstständig gemacht hat. Sie fördert beeinträchtigte Menschen hinsichtlich Stimmbildung, Kommunikation und Ausdruck.

„Soul“ – also Seele – wollen die Musiker besonderen Anlässen, wie Hochzeitsmessen, Vernissagen, Familienfeiern oder Jubiläen verleihen. Ihre Devise: „Wir möchten dieser Moment sein, den du niemals vergisst.“