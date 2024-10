Das Gebäude der Firmenzentrale der Lindner Recyclingtech GmbH in Spittal, die Ortsrettungsstelle Gmünd des Roten Kreuzes oder das „Artists in Residence“ am Millstätter See – hinter all diesen Bauwerken steckt das Oberkärntner Unternehmen Metallbau Wilhelmer mit Sitz in Oberkolbnitz. Am heutigen Donnerstag, dem 24. Oktober, ist es exakt 30 Jahre her, seit Seniorchef Arnold Wilhelmer 1994 – damals war er 50 Jahre alt – aus einer Not heraus und von seinem Sohn Andreas bestärkt, den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Arnold hatte seinen Job als Schlosser verloren, weil das Unternehmen in den Konkurs schlitterte“, erzählt Heidi Wilhelmer, Frau des jetzigen Geschäftsführers Andreas Wilhelmer.