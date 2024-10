Seit 10. Oktober ist die sechsjährige Katze Minka nicht mehr nach Hause gekommen. Untypisch, wie Besitzerin Manuela Ramsbacher aus Lendorf der Kleinen Zeitung Oberkärnten erzählt: „Sie ist maximal sechs Stunden weg, aber nie länger. An dem Nachmittag hat es auch geregnet, spätestens dann kommt Minka immer ins Haus.“

Am Tag ihres Verschwindens hat die Freigänger-Katze, die vor allem durch ihre strahlend blauen Augen und die besondere Fellzeichnung auffällt, noch am Vormittag gefressen, seitdem fehlt von ihr jede Spur. „Sie ist wie vom Erdboden verschluckt“, sagt Ramsbacher verzweifelt, die schon in ganz Lendorf Tag und Nacht nach ihrem Haustier gesucht hat: „Wir haben Zettel verteilt, in der Ortschaft herumgefragt und ein Foto von Minka auf Facebook gepostet.“ Bislang waren diese Bemühungen jedoch vergeblich.

Um Hinweise wird gebeten

Was mit Minka passiert sein könnte, ist der Lendorferin ein Rätsel. Dass sie von jemandem mitgenommen wurde, glaubt sie nicht. „Sie ist recht zutraulich und lässt sich von Fremden streicheln“, sagt Ramsbacher. Bei Sichtungen oder Hinweisen ist sie unter der Telefonnummer 0660-194 200 8 erreichbar.