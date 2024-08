Als lebensfroher und lustiger, aber auch als zurückhaltender und bescheidener Mensch, wird Werner Wieland in Erinnerung bleiben. Der Wirt des ehemaligen Spittaler Lokals „Awerna“ ist am 5. August nach schwerer, mit Geduld ertragener Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. Mehr als vier Jahrzehnte war der Seebodener in der Gastronomie tätig, sein Leben war geprägt von viele Arbeit und wenig Urlaub. Er leitete knapp 20 Jahre lang das Restaurant im Thermenhotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim und war mehrere Jahre in den Spittaler Restaurants „Truntschnig & Truntschnig“ sowie im „Rabl Keller“ tätig, ehe er sich entschlossen hatte, seinen Lebenstraum vom eigenen Lokal zu erfüllen.