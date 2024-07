Die Blasmusik im Bezirk Hermagor trägt Trauer. Mit dem Tröpolacher Jakob Allmayer (98) hat einer der verdientesten Blasmusik-Kapellmeister den Taktstock für immer beiseite gelegt. In Kreuth bei Bad Bleiberg aufgewachsen, lernte er schon als Kind drei Instrumente, absolvierte später das Landeskonservatorium (Klarinette), brachte es in der Folge zum stellvertretenden Kärntner Militärkapellmeister, begründete 1948 die Trachtenkapelle (TK) „Wulfenia“ Tröpolach mit, die er später viele Jahre als Kapellmeister zu bemerkenswerten Erfolgen führte. Genauso leitete der dreifache Vater einige Jahre die Stadtkapelle Hermagor wie die TK „Almrausch“ Mitschig und bekleidete daneben lange Zeit die Funktion des Bezirkskapellmeisters.

Einer der ersten Musiklehrer im Bezirk

Der Verstorbene war 1968 maßgeblich an der Gründung der Kärntner Musikschulen beteiligt und war einer der ersten Musiklehrer im Bezirk Hermagor. Über viele Jahre entfachte er in ungezählten jungen Menschen die Liebe zur Musik, einer seiner Schüler war der heutige Kärntner Militärkapellmeister. Seine großen Verdienste um die Kärntner Blasmusik wurden mit einer Reihe von Auszeichnungen gewürdigt. Allmayer war auch ein begnadeter wie geselliger Sänger, sein Repertoire an Kärntnerliedern war schier unerschöpflich. Jakob Allmayer wird am Donnerstag, dem 25. Juli, um 11 Uhr in der Aufbahrungshalle Waldfriedhof Tröpolach verabschiedet. Gemeinsames Gebet: Mittwoch, 24. Juli, um 19.30 Uhr, Aufbahrungshalle.