„Deine positive Energie lebt in uns und deinen Enkeln weiter“, ist auf der Parte von Wilhelm Pacher zu lesen. Der pensionierte Tierarzt war von 2002 bis 2016 ÖVP-Bürgermeister und Gemeindepartei-Obmann in Obervellach. Am 3. Juli ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. Pacher unterstützte als Pfarrgemeinderatsobmann Pfarrer Johannes Pichler tatkräftigt bei der Renovierung des Pfarrhofes, wofür ihm Pichler sehr dankbar ist. Er war Gründungsmitglied und Obmann des Familienforum Mölltal (FamiliJa) und übte Obmann- und Vorstandstätigkeiten beim Reinhalteverband Mölltal, Wasserverband Mölltal, Schulgemeindeverband, Abfallwirtschaftsverband und im Nationalpark-Komitee aus.