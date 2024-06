Noch einmal wollte Christian Knaller Schuberts „Winterreise“ vor größerem Publikum singen. Der Weißenseer nahm seinen 85. Geburtstag, den er im Jänner feierte, und sein 65-Jahr-Jubiläum als Leiter verschiedener Chöre und Kleingruppen, zum Anlass, ausgewählte Lieder aus dem Zyklus von Franz Schubert aufzuführen. Der Lienzer Musiklehrer Florian Weiler wird ihn am 8. Juni, um 20 Uhr, in der evangelischen Kirche in Techendorf am Klavier begleiten. Seine Ehefrau Gretl wird verbindende Texte sprechen, und ein von Roland Mayrhofer zusammengestellter Diavortrag wird die Lieder stimmungsvoll umrahmen. „Vor 20 Jahren habe ich den Zyklus nach einer Sologesang-Ausbildung zum ersten Mal aufgeführt. Weil kein Tag vergeht, an dem ich nicht singe, hält die Stimme noch sehr gut“, sagt „Chrischtl“ Knaller, wie ihn alle am Weißensee nennen.

Christian Knaller als Chorleiter der Singgemeinschaft Weißensee © KK/Privat

Seine Frau Gretl (78) ist seit 50 Jahren Organistin und begleitet ihn bei den Proben für den Liederabend. Das Singen bereichert ihr Leben und jenes der drei Kinder Almut, Christian und Michael seit jeher. Als Knaller-Terzett hatten Gretl und Christian Knaller sowie dessen Schwester Elfriede in ganz Österreich Auftritte. Die Leitung der Singgemeinschaft Weißensee übernahm Knaller mit 20 Jahren, nachdem er zuvor die Chorleiter-Ausbildung am Turnersee absolviert hatte. Zwischenzeitlich war er auch Mitglied beim Singkreis Porcia.

Musik bewegt die gesamte Familie

Der Seniorchef des Biohotels „Gralhof“ in Neusach hält nicht nur seine Stimme durch tägliches Üben fit, sondern auch seinen Körper. Rennrad- und Kanufahren im Sommer sowie Eis- und Langlaufen im Winter stehen auf dem Trainingsplan. Die Liebe zur Musik wurde weitergereicht: Sohn Christian gründete vor zehn Jahren das „Weißensee Klassik Festival“, Sohn Michael, der den Betrieb übernommen hat, studierte in Wien Kontra- und E-Bass. Knaller freut sich über Enkelin Nora, die mit ihren zehn Jahren schon eine „ausgesprochen taltentierte Klavierspielerin ist“. Für seinen großen Auftritt am Samstag wünscht er sich, dass es ihm gelingen möge, Schuberts Werk ausdrucksstark, in Harmonie mit dem Klavierspieler, in die Herzen der Zuhörer zu transportieren.