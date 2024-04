Sieghart Hochenwarter (85) hat sein Tenorhorn für immer beiseitegelegt. Am Gründonnerstag ist der Waidegger im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Neben seiner Liebe zu Familie und Beruf galt seine erklärte Leidenschaft der Blasmusik. Hochenwarter war Gründungsmitglied der örtlichen Trachtenkapelle Alpenrose Waidegg, in der er sich 1951 gleich als aktives Mitglied einbrachte. Ab 1963 übernahm er als Obmann die Verantwortung für „seine“ Trachtenkapelle. 1971 wurde Hochenwarter zum Obmann des Blasmusikverbandes im Bezirk Hermagor gewählt. Über 25 Jahre leitete er mit viel Umsicht und Erfolg die Geschicke dieses Verbandes, dem die 15 Musikkapellen des Gail-, Gitsch- und Lesachtales angehören.

Zahlreiche Ehrungen für den Tenorhornist

Seine besondere Freude hatte er an der 1. Grenzschutzmusikkapelle Kötschach, die er 1972 mitbegründete und der er bis zur ihrer Auflösung 1992 als Tenorhornist die Treue hielt. Für seine musikalischen Leistungen wurde der begeisterte Musiker mehrfach ausgezeichnet, die Ernennung zum „Ehrenbezirksobmann“ freute ihn besonders. 2022 erhielt er für 70 Jahre Treue zur Blasmusik die Ehrenurkunde des Kärntner Blasmusikverbandes überreicht. Um den Verstorbenen trauern Gattin Helene und seine beiden Kinder mit den Enkelkindern. Sieghart Hochenwarter wird am Freitag, dem 5. April, um 13.30 Uhr am Friedhof der evangelischen Kirche Treßdorf beigesetzt.