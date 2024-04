Solche Überraschungen lassen sich die Soldatinnen und Soldaten des KFOR-Kontingents im Camp Film City im Kosovo gerne gefallen. Am Karsamstag gab es kulinarische Grüße in Form von typisch österlichen Speisen aus dem Gailtal. Über das Genussland Kärnten wurde beim Genussbauer Gottfried Rass in Kleinbergl (Hermagor) für die Kameradinnen und Kameraden eine zünftige Osterjause mit Gailtaler Schinken, Karree-, Bauch und Schinkenspeck sowie Hauswürstchen organisiert.

Mittels Landtransport vom Heereslogistikzentrum in Salzburg aus, wurde die lukullische Slow Food- Fracht in den Einsatzraum angeliefert. Termingerecht sind die Fleischwaren am Karsamstag in Pristina angekommen und vom Küchenpersonal gleich für die Osterjause vorbereitet worden. Traditionell wurde die Osterspeise zuvor von Militärdekan Martin Steiner gesegnet, danach ließ sich die Truppe die Spezialitäten aus der Heimat munden. Natürlich durfte auch der Kärntner Reindling nicht fehlen, dafür sorgten die Hobby-Bäcker unter den Soldaten.

Dank der Soldaten im Kosovo

Als Hermagors Bürgermeister Leopold Astner von dieser Aktion erfuhr, unterstützte er diese mit der Bereitstellung des österlichen Grußes aus der Heimat nach Pristina. Dafür bedankt sich das 49. Österreichische Kontingent im Kosovo bei der Stadtgemeinde Hermagor, der Dank gilt genauso Gottfried Rass und dem Team von Genussland Kärnten.