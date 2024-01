„Ja, ich weiß, das ist jetzt schon wieder so was Englisches“, sagt Obmann Gottfried Bachler am Donnerstag beim Slow Food-Jahresauftakt der Vereinigung „Gut.Sauber.Fair. Kärnten“. „Meistens sagen die Leute dann, es ist eh okay, aber okay ist auch nicht gerade deutsch.“ Seit vier Jahren verfolgt Slow Food Kärnten nun das Ziel, das Kulturgut Essen zu erhalten. „Bewusst genießen, wertvolle Lebensmittel aus der Region schmecken und gemeinsam essen, für all das steht die Vereinigung“, sagt Bachler.