Das Hotel „Samerhof Vier-Stern-Superior“ in Tröpolach macht offenbar vieles richtig und so seine Gäste glücklich. Das Haus mit vielen interessanten Themenschwerpunkten und dem engagierten Einsatz der 35-köpfigen Mannschaft zählt mittlerweile zu den Leitbetrieben in der Nassfeld-Region. Die Bestätigung für den richtigen Weg kommt nun vom internationalen Buchungs- und Bewertungsportal HolidayCheck und das gleich mehrfach.