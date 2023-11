„Essen, täglich mit Freude zuzubereiten, das ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebensstils“, sagt die leidenschaftliche Köchin Bettina Orasch. „Mit Liebe gekochte Gerichte zu genießen, ist Nahrung für die Seele.“ Zutaten für ihre Kreationen baut sie in ihrem Garten an, oder holt sie aus den Wäldern Kärntens. „Pflanzen aufzuziehen und deren Früchte zu konservieren, ist Slow Food im wahrsten Sinn; die Natur hat ihren eigenen Rhythmus.“ Diesem Rhythmus der Jahreszeiten folgt sie auch in ihrer Küche. Eine Sammlung ihrer besten Rezepte, Kreationen und haltbaren Schätzen fasst Orasch nun in ihrem ersten Buch zusammen. Sie veröffentlicht das Werk unter dem Titel „BEET Tina“- „Joy-Freude für deinen Gaumen“ im Eigenverlag. Orasch: „Ich lade damit Menschen ein, sich daran zu erfreuen, was jeder selbst aus vorwiegend regionalen, saisonalen Zutaten kreieren kann.“