„Das erste Quartal ist sehr gut angelaufen, Autoverkäufe steigen wieder, auch weil die Lieferfähigkeit wieder gegeben ist“, sagt Michael Huber, Geschäftsführer der Autohaus Huber GmbH in Kolbnitz (Reißeck). Um für die Zukunft gerüstet zu sein, investiert das Unternehmen rund drei Millionen Euro in die Erweiterung und Modernisierung des Standorts. „Geplant sind auf einem 4500 Quadratmeter großen Areal eine hochmoderne, umweltfreundliche Lackieranlage mit Spenglerei. Die Werkstätte wird vergrößert, ein neues Reifenhotel und eine neue PV-Anlage werden ebenfalls errichtet“, erklärt Huber das Vorhaben.

Nachdem der Anteil der verkauften E-Autos im Autohaus Huber schon bis zu 30 Prozent betragen hat, wird auch in die Modernisierung der Mechanik hinsichtlich E-Mobilität investiert. Huber: „Wir werden künftig Batterien von E-Autos reparieren können.“ Die Photovoltaik-Anlage wird von 90 KWp auf 270 KWp erweitert. „Wir betreiben eine öffentliche E-Ladestation, ein Schnellladestation wird folgen“, sagt Huber, der in seiner Freizeit Ausgleich beim Sporteln findet.

Michael Huber ist Geschäftsführer der Autohaus Huber GmbH in Kolbnitz © KK/Gert Perauer

Michael Huber, seine Brüder Niki und Thomas sowie Sohn Markus leiten die Geschicke der GmbH, in der 24 Mitarbeiter beschäftigt sind. Nach dem Umbau, der im Frühsommer 2025 abgeschlossen sein soll, wird um fünf Mitarbeiter aufgestockt. Der 1977 von Martin Huber begründete Traditionsbetrieb, ist Bezirkshändler für die Automarken Mazda und Hyundai. Der für die Innung tätige Lehrlingswart freut sich, dass er immer wieder engagierte Lehrlinge ausbilden kann. Derzeit gibt es fünf im Betrieb, sie alle machen die erweiterte Ausbildung zum Hochvolttechniker. Diese beherrschen die Wartung, Reparatur und Prüfung von Kraftfahrzeugen mit Elektro- oder Hybridantrieb. „Der Trend geht eindeutig in Richtung Hybrid- und Elektroautos oder mit E-Fuels oder Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen. Benziner werden bleiben, aber für Diesel-Fahrzeuge sehe ich wenig Zukunft“, sagt Huber. Mit der Großinvestition setzt Familie Huber einen wichtigen Schritt in nachhaltige und zukunftsorientierte Unternehmensführung und die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen.