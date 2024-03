In nahezu allen heimischen Restaurants und Gasthäusern wird jedes Wiener Schnitzel mit einer Scheibe Zitrone serviert. Beim Bärenwirt in Hermagor war das viele Jahre nicht anders. „Doch manche Gäste mögen die Zitrone nicht, oder es werden weniger Schitzel, als erwartet, bestellt. Also landen viele Zitronen einfach im Müll“, sagt Gastronom Manuel Ressi. Mit dieser Verschwendung wollte er sich nicht mehr abfinden. Daher entwickelte er ein Flüssigsalz mit Zitrone.