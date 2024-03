Groß war die Aufregung im Jahr 2021 in Seeboden, als sich herausstellte, dass sich am Grundstück zwischen Bipa und OMV-Tankstelle eine Jet-Tankstelle ansiedeln könnte. Der Gemeinderat erteilte schließlich der Errichtung einer dritten Tankstelle im Zentrum der Tourismusgemeinde mehrheitlich eine Absage. Nun gibt es neue Pläne für das Areal, auf dem sich einst das ehemalige „Fercher-Haus“ befand. Plänen zufolge wird sich dort ein neues Gesundheitszentrum ansiedeln. Der Teilbebauungsplan hierfür wurde am vergangenen Donnerstagabend einstimmig im Gemeinderat beschlossen. „Das Projekt ist ein wichtiger Schritt für Seeboden“, freut sich Bürgermeister Thomas Schäfauer.