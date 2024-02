Ende Juni vergangenen Jahres ging der bekannte Kärntner Konditormeister Ernst Lienbacher in Pension. Er führte den Spittaler Familienbetrieb in zweiter Generation, nach 67 Jahren war für ihn und Gattin Astrid aber endgültig Schluss. Groß war daher die Vorfreude, als mit Fabian Zimmermann (25) aus Feistritz an der Gail ein würdiger Nachfolger gefunden schien. Der junge Bäcker- und Konditormeister übernahm den Betrieb gemeinsam mit Partnerin Lea Webhofer, die ebenfalls aus der Branche kommt. Anlässlich er Eröffnung im Juli 2023 versprach das Paar, dass „sie dem Traditionsunternehmen einen jungen Touch, jedoch mit gleichbleibender Qualität, verleihen wollen“. Die Rezepturen wurden von Lienbacher erworben. Zimmermann damals: „Keine Sorge, es wird sich nichts verändern.“