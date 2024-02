In der Bahnhofstraße in Spittal betreibt Familie More ein Elektrofachgeschäft und einen Bike-Shop. Seit Januar bietet Christoph More seinen sportbegeisterten Kunden eine neue Attraktion an. Rund 500 Fahrräder sind in Kärntens größtem WOOM-Schauraum auf rund 100 Quadratmetern erhältlich. Gemeinsam mit seinem Team, welches sich aus fünf Verkaufs-Mitarbeitern zusammensetzt, hilft Christoph More seinen Kunden dabei, das richtige Fahrrad-Modell zu wählen und dieses anschließend an die individuellen Bedürfnisse der kleinsten Interessenten anzupassen.

Bei einem Testlauf den Fahrtwind in den Haaren

„Das Interesse an den Kinderfahrrädern dieser Marke ist schon seit Jahren sehr groß. Sie ist in Klosterneuburg entstanden und hat sich sehr schnell am österreichischen Markt etabliert. Die Fahrräder sind sehr leicht und ergonomisch und somit auch perfekt für Anfänger geeignet. Wir bieten verschiedenste Farben und Modelle an, unter anderem auch Laufräder. Sie werden vor Ort montiert und bei Bedarf werden auch Sattel und Lenker eingestellt. Kleine Rennfahrer ab zwei Jahren können bei uns ihr erstes Bike finden“, schildert Christoph More.

Der Geschäftsführer ist mit seiner Familie - er hat das Unternehmen 2022 von seinem Vater übernommen und führt es in vierter Generation - inzwischen weit über die Spittaler Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die Geschichte des Unternehmens startete 1925, als Schmiedmeister Georg More ein Eisenwarengeschäft in der Bahnhofstraße in Spittal errichtete. Das Firmen-Motto „Die Füße in der Stadt Spittal, den Kopf in der Region Oberkärnten“ überweilte die Generationen. Auch Christoph More verschreibt seinen beruflichen Erfolg der Regionalität und Kundenorientierung. „Mit dem neuen Schauraum kann ich Eltern und Kinder dabei unterstützen, schon sehr früh in den Radsport zu starten und den Spaß daran zu entdecken. Ich lade alle Interessierten auch gerne zu einer ersten Testfahrt ein“, sagt der 42-jährige Spittaler.