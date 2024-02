Die Fußball-Erfolge des AHS-Zentrums Spittal können sich sehen lassen: Dieses Jahr gehen alle Fußball-Titel in der Halle, die man für die Ober- und Unterstufe im Kärntner Schulsport gewinnen kann, an die Mädchen- und Burschenteams des Porcia-Gymnasiums und des BORG Spittals. Die Schule hat mit ihren fußballbegeisterten Schülern zudem noch immer den Titel des Bundesmeisters am Feld inne. Zwei Jugendliche zählen zudem zu den zehn jüngsten eingesetzten Bundesligaspielern in Österreich.

Dieser Erfolg lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass das BORG Spittal schon seit 25 Jahren einen Leistungssport-Zweig anbietet und demnach bei Nachwuchs-Leistungssportlern sehr beliebt ist. 70 Jugendliche haben sich bereits für das nächste Schuljahr beworben.

Nachwuchs-Förderung steht im Fokus

Das Porcia-Gymnasium führte vor sieben Jahren den Unterstufen-Sportzweig „Entwicklung zum Leistungssport“ ein, 50 junge Sportler haben sich für das nächste Aufnahmeverfahren angemeldet. Betreut werden die Angebote vom Schulsportleistungsmodell Kärnten (SSLK). Im Porcia-Gymnasium gibt es fünf Wochenstunden Sport mit den Schwerpunkten Schnelligkeit, Koordination und Gewandtheit, die in einem eigenen Lehrplan definiert sind.

Die Siegerinnen des Porcia-Gynmasiums © KK/Richard Sobota

Im BORG Spittal findet das Athletiktraining über die Sportwissenschaft des SSLK statt. Das Fußballtraining wird Fußballtrainer-Ikone Janusz Kubica geplant und durchgeführt. Auch das Team der Lehrer und Trainer wächst, zum Teil dank ehemaligen Absolventen des Leistungssport-Zweiges. Zudem trägt die Oberkärntner Vereinsarbeit mit dem Training in den Ausbildungszentren des Landesausbildungszentrums (LAZ) und des Fußballnachwuchszentrums Oberkärnten (FNZO) dazu bei, dass das fußballerische Können der Jugendlichen in Spittal gefördert und stetig verbessert wird.