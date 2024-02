Auch wenn die Skilifte in der Innerkrems noch immer still stehen, so erwartet die Gäste im Sommer eine Neuerung. Hotelier Christian Frühauf investiert rund 280.000 Euro in einen neuen Kids Bike Park sowie in eine Minigolfanlage. Der Kids Bike Park ist auch neu beim Kärnten Card Bonusclub mit dabei, Kinder bekommen 20 Prozent Ermäßigung auf die Benützung des dazugehörigen Förderbandes, das die Teilnehmer zum Start der Strecken befördert. „Im Winter nutzen wir den Zauberteppich zur Benützung der Tubingbahn, mit dem Bike Park ist auch eine Verwendung für den Sommer sichergestellt und wir können unseren Gästen damit auch ein größeres Angebot bieten“, erklärt Frühauf die Intention hinter dem Projekt, das demnächst auch um eine Tubingbahn im Sommer erweitert werden könnte.

Zwei Kurse zur Auswahl

Das Angebot richtet sich an Kinder bis 12 Jahre und besteht aus zwei Kursen mit Kurven und kleinen Hindernissen. „Die Kinder sollen dort spielerisch das Biken erlernen“, sagt Frühauf. Fahrräder und Helme können vor Ort ausgeborgt werden. Sein Betrieb, das Alm-Resort Frühauf, ist auf Familien spezialisiert, zwei Drittel der Gäste reisen im Sommer an. Im Vollbetrieb beschäftigt er 40 Mitarbeiter, die Zechneralm auf der Nockalmstraße einberechnet. Dort übernimmt er heuer übrigens auch den Bauernmarkt.