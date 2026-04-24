Angesichts anhaltend geringer Niederschläge spitzt sich die Lage beim Wasserhaushalt in St. Paul im Lavanttal zu. „Die Quellschüttungen sind stark rückläufig, die Versorgungslage ist derzeit angespannt“, informiert die Marktgemeinde. Vereinzelte Regenfälle würden die Situation kaum entschärfen: „Das ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

„Jetzt braucht es die Mithilfe von uns allen“

Um die Versorgungssicherheit für alle Haushalte aufrechtzuerhalten, ruft die Gemeinde zum sparsamen Umgang mit Wasser auf. „Jetzt braucht es die Mithilfe von uns allen“, heißt es. Konkret soll auf das Befüllen von Pools, das Waschen von Fahrzeugen, die Reinigung von Vorplätzen sowie die Bewässerung von Rasen- und Grünflächen verzichtet werden. Hausgärten sollten nur eingeschränkt und möglichst in den kühleren Morgen- oder Abendstunden gegossen werden.

Poolbefüllungen sind in St. Paul nur nach vorheriger Abstimmung mit der Gemeinde möglich © stock.adobe.com/David Buettner

Poolbefüllungen sind laut Gemeinde nur nach vorheriger Abstimmung möglich, „um Engpässe zu vermeiden“. Auch bei Hydranten gilt ein klares Verbot: „Die unbefugte Wasserentnahme ist untersagt und nur nach Genehmigung der Gemeinde sowie in Abstimmung mit der Feuerwehr zulässig.“

Weitere Informationen erteilt das Bauamt. „Nur durch einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Wasser können wir die Versorgung auch in den kommenden Wochen sicherstellen“, betont die Gemeinde.