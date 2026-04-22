In der Stadtgemeinde Wolfsberg steht wieder eine Immobilie zum Verkauf. Diesmal handelt es sich um eine 36,23 Quadratmeter große Eigentumswohnung im Adolf-Meidl-Weg 4 in der Schwemmtratten, die sich im zweiten Obergeschoss befindet.

Warum wird die Eigentumswohnung nicht saniert? „Da es sich um ein Eigentumsobjekt handelt und die übrigen Wohnungen im Haus bereits verkauft wurden, ist eine umfassende Sanierung durch die Stadtgemeinde nicht sinnvoll. Die Wohnung wird daher im bestehenden Zustand veräußert“, informiert die Pressestelle der Stadt Wolfsberg.

Die Wohnung wird über die Immobilienverwaltung der Stadtgemeinde Wolfsberg verkauft. Vor der Eingliederung in die Immobilienverwaltung gehörte die Wohnung direkt der Stadtgemeinde Wolfsberg. Das Haus wurde Mitte der 1950er-Jahre errichtet und in den Jahren 1995/1996 teilsaniert. „In der Wohnung besteht ein erhöhter Sanierungsbedarf“, weist die Stadtgemeinde hin.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Bieterverfahrens – die Gebote sind unverbindlich, der Verkäufer kann frei entscheiden (bei einer Auktion bekommt immer der Höchstbietende verbindlich den Zuschlag). Das Mindestgebot beträgt 48.900 Euro. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Eigentumsobjekt. Von insgesamt neun Wohnungen wurden bereits acht Einheiten verkauft. Die verbliebene Wohnung wird daher ebenfalls veräußert. Auch das Wohngebäude inklusive Grundstück in St. Stefan/Aichberg ist noch zu haben.