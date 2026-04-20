Jasna Miskovic aus Wolfsberg ist Mama und Partnerin, liebt Herausforderungen, lebt mit einer positiven Einstellung und möchte anderen Menschen helfen. Genau diese Werte will die 36-Jährige, die seit Kurzem als Mentaltrainerin, Hypno-Coachin sowie Lebens- und Sozialberaterin (Psychologische Beraterin) arbeitet, weitergeben.

Miskovic hat kürzlich die Ausbildung zur Hypno-Coachin abgeschlossen © KK/Privat

Vor allem die Kundinnen liegen ihr am Herzen, denn sie möchte mit ihrer Arbeit zwar nicht nur, aber vor allem Frauen helfen. „Ich begleite Frauen auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Selbstwert und innerer Stärke. Meine Arbeit verbindet Meditation, mentale Techniken, Arbeit mit dem Unterbewusstsein und Hypnose“, erklärt Miskovic, die auch mentale Geburtsvorbereitung anbietet, um „Frauen in dieser besonderen Lebensphase mit Klarheit, innerer Ruhe und Zuversicht zu begegnen“.

Der Name des Coachings heißt „Jaklar“ – eine Kombination aus Jasna und klar. „Klarheit bedeutet für mich den Kopf ordnen, Gedanken sortieren, Gefühle verstehen und so wieder mit sich selbst in Verbindung kommen. Weil Klarheit und Struktur klare Werte für mich sind“, so die Mentaltrainerin, die kürzlich ihre Ausbildung zur zertifizierten Hypno-Coachin abgeschlossen hat. Auch wenn der Fokus auf Frauen liegt, möchte sie allen Menschen helfen. „Ich arbeite mit Menschen, die sich selbst besser verstehen, ihre innere Stärke aktivieren und neue Perspektiven entwickeln möchten“, so Miskovic.

Workshop „W.O.W.“ – Wertvoll, Original, Wunderbar © KK/Privat

Wie die ersten Schritte aussehen? „Das Erstgespräch für 15 Minuten ist kostenlos, so kann ich jeden einmal kennenlernen. Danach geht es in die 1:1 Online-Begleitung über, eine Einheit dauert eine Stunde“, erklärt Miskovic ihre Vorgehensweise. Um ihre Arbeit besser kennenzulernen, bietet die 36-Jährige am Sonntag, den 26. April von 10 bis 12 Uhr ihren ersten Workshop „W.O.W.“ im AIS Center in Wolfsberg an. „Er ist für Frauen, die an sich glauben, raus aus dem Selbstzweifel und rein in die innere Stärke wollen. Ich zeige Übungen und Gedanken aus meinem persönlichen ‚Werkzeugkoffer‘“, so Miskovic, bei der jede Frau willkommen ist „genau so wie sie ist“. Auch wenn der Fokus auf Frauen liegt, werden auch Männer nicht ausgeschlossen. Die ersten fünf Plätze kosten 33 Euro, danach 44 Euro. Interessierte für den Workshop aber auch das Coaching können sich unter jaklarcoaching@gmail.com melden.