Helmut Malle wurde heuer im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Eisenkappel/Železna Kapla mit der Verdienstmedaille der Kärntner Landesregierung für seine 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrwesen ausgezeichnet. „Man ist einfach Teil einer großen Familie und kann stolz darauf sein“, so der Gewürdigte. Warum er sich vor vier Jahrzehnten für den Beitritt zur Feuerwehr entschieden hat, erklärt er selbst so: „Ich leide ein wenig unter dem Helfersyndrom. Aber auch der Kameradschaftsgedanke innerhalb der Gruppe war damals ein Beweggrund für mich.“

Fast 18 Jahre leitete Malle als Kommandant die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel. Aktuell ist er Landesbeauftragter für Kameradschaft im Kärntner Landesfeuerwehrverband. „Im Laufe der Jahre gab es einige Einsätze, die im Gedächtnis geblieben sind, von Großeinsätzen bis hin zu persönlichen Schicksalen, teilweise auch im engeren Bekanntenkreis. Manche davon lassen einen nicht mehr los, ganz egal, wie viel Zeit auch vergehen mag“, so Malle, der von 2006 bis 2009 sowie von 2011 bis 2014 auch Vizebürgermeister der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach war.

Privat lebt Malle in Bad Eisenkappel. Hauptberuflich ist er Landesbeamter im Bereich Wasserwirtschaft/Hydrographie. Er ist seit 29 Jahren verheiratet und Vater von zwei Kindern.