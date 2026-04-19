Die BKS Bank wird die Filialen Wolfsberg Weiher, die zweite Wolfsberger Filiale im Einkaufszentrum Euco und jene in Bad St. Leonhard künftig als Filialverbund führen. „Ziel ist es, noch schlagkräftiger, effizienter und kundenorientierter zu werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, Nikolaus Juhász, bei einer Informationsveranstaltung für Kundinnen und Kunden im Schloss Wolfsberg.

Geleitet wird der neue Filialverbund von einer Doppelspitze. Georg Reichstamm, der zuletzt die BKS Bank Filiale Klagenfurt Neuer Platz leitete, zeichnet für das Firmenkundengeschäft verantwortlich. Martin Pulsinger, zuletzt Leiter der Filiale Euco, ist für das Privatkundengeschäft zuständig. Durch die stärkere Fokussierung sollen Entscheidungen rascher getroffen werden können. Bei Bedarf können auch Experten aus dem Private-Banking, dem Versicherungsgeschäft oder der Förderabteilung aus der BKS-Bank-Zentrale zu Terminen hinzugezogen werden. Es wird aber kein Standort geschlossen. Aktuell werden von der BKS Bank im Lavanttal fast 10.000 Privat- und Firmenkunden betreut.