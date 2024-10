Die „AgroChallenge“, ein Wettbewerb für landwirtschaftliche Fachschulen aus ganz Europa, fand kürzlich in Estland statt. Dort traten 19 europäische Länder in 18 verschiedenen Disziplinen im Bereich der Landwirtschaft gegeneinander an. Die Teilnehmer waren zwischen 15 und 18 Jahre alt. Ziel war es, nicht nur die landwirtschaftlichen Fähigkeiten der Teilnehmer zu messen, sondern auch den interkulturellen Austausch und das Lernen voneinander zu fördern.

Österreich wurde nur von der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) St. Andrä vertreten. Das Team bestand aus den Schülern Lea Scharf, Alexander Vallant, Jonas Dohr und Sebastian Richter. Die Schüler konnten ihr Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten in den verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen und hatten die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen aus ganz Europa zu interagieren. Verschiedenste landwirtschaftliche Aufgaben mussten gemeistert werden, darunter Handmelken, Holz spalten, Geschicklichkeitsfahren mit dem Traktor und der Aufbau einer Melkmaschine. Besonders erfolgreich war das Team in den Kategorien „Einzäunung einer Fläche“ (1. Platz), „Rückwärtsfahren mit Traktor und Anhänger“ (2. Platz) und „Geschicklichkeitsfahren mit dem Traktor“ (3. Platz). Begleitet wurden sie von ihren Lehrern Eduard Drescher und Christoph Theuermann, die die Jugendlichen vor Ort tatkräftig unterstützten.

Neben den Wettbewerben der „AgroChallenge“ gab es auch einen Pflügerwettbewerb, an dem auch zwei Schüler der LFS St. Andrä teilnahmen (Manuel Jöbstl und Andreas Sattler). Manuel Jöbstl setzte sich souverän durch und sicherte sich den ersten Platz. Unter den Teilnehmern aus großen Ackerbau-Nationen wie Deutschland, Dänemark und Ungarn wurde Jöbstl zum besten Pflüger Europas gekürt. Der gesamte Lehrkörper der Schule, angeführt von Direktor Herbert Brunner, ist äußerst stolz auf diese außergewöhnliche Leistung. „Diese Erfolge und Erfahrungen werden unsere Schüler ihr Leben lang begleiten“, zeigt sich Brunner begeistert.