Nachdem die vier vergangenen Megaflohmärkte in Wolfsberg gut angenommen wurden, steht nun der fünfte große Flohmarkt in den Startlöchern: Am 21. und 22. September wird dieser wieder am Kleinedlinger Marktgelände abgehalten. „Jeder ist willkommen: private und gewerbliche Aussteller“, sagt Organisator Michael Kirchmeier aus der Steiermark, der mit rund 200 Ausstellern pro Tag rechnet und von gutem Wetter ausgeht. Angeboten werden kann wieder alles: Antiquitäten, Videospiele, Briefmarken, Kleidung, Mopeds, Möbel und was das (Flohmarkt-)Herz sonst noch begehrt.

Für eine Tischlänge von drei Metern werden von Ausstellern zwölf Euro pro Tag verlangt. Für jeden weiteren Meter sind vier Euro zu zahlen. Aussteller können an beiden Tagen oder nur einem Tag teilnehmen. Einlass für Aussteller ist zwischen 4 und 6.30 Uhr früh. Besucher können ab 6 Uhr entlang des Marktgeländes stöbern. Sie zahlen 3,50 Euro Eintritt, ein Getränk ist im Eintrittspreis inkludiert. „Es wird auch keine Parkgebühr verlangt. Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt", so Kirchmeier. Für die kleinsten Gäste wird es auch eine Hüpfburg geben.

Fotos von den ersten Flohmärkten