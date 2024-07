Der 18. August 2022 hat sich in das kollektive Gedächtnis der Region gebrannt. An diesem Tag starben in der Freizeitanlage St. Andräer See bei einem Unwetter mit heftigen Sturmböen zwei Mädchen (8 und 4 Jahre) durch umstürzende Bäume. Insgesamt wurden damals 16 Personen zum Teil schwer verletzt.