Ab 1932 erhielt Adolf Hitler in zahlreichen österreichischen Städten und Gemeinden die Ehrenbürgerschaft. Einige davon haben diese seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges aberkannt – nicht jedoch Völkermarkt. Ins Rollen gekommen war Hitlers Ehrenbürgerschaft in der Kärntner Bezirksstadt einmal mehr nach einem Bericht der Kleinen Zeitung. Dort wurde Bezug genommen auf die Ausgabe der „Klagenfurter Zeitung“ vom 31. Mai 1938, in der darüber berichtet wurde, das Hitler nun Ehrenbürger der Stadt Völkermarkt sei.