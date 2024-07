Es war kein gewöhnlicher Einkaufstag im Modehaus Kellerer am 5. Juli. An diesem Tag feierte Senior-Chefin Ilse Kellerer nämlich ihren 80. Geburtstag. Nach wie vor steht sie mehrmals wöchentlich im von ihr und ihrer Mutter Luzia Wernitznig gegründeten Geschäft am Völkermarkter Hauptplatz, das mittlerweile von Kellerers Enkel Julian Kellerer geführt wird. Was im Jahr 1962 mit einer kleinen Palmers-Filiale begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zum etablierten und bekannten Modehaus Kellerer entwickelt, das als ältestes aktives Modegeschäft im Bezirk gilt.

„Es macht mir nach wie vor Spaß“

Zum Geburtstag warteten die Mitarbeiterinnen Sekt und Kuchen auf und zahlreiche Stammkundinnen und -kunden gratulierten „Frau Ilse“ zum 80er. „Da wir nun aufgrund von Berufswechseln ein kleineres Mitarbeiterinnen-Team haben, müssen wir alle zusammenhelfen und es macht mir natürlich nach wie vor Spaß, im Geschäft zu sein“, sagt Kellerer, die sich über viele kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke freuen konnte. Unter den Gratulanten war auch Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg.