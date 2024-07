„Ich habe sie einfach noch immer so gerne und sie, glaube ich, auch mich“, verrät Hubert Schuhfleck (72) mit einem Schmunzeln das Rezept für seine mittlerweile 50 Jahre andauernde Ehe mit Roswitha (67). Die beiden St. Pauler heirateten am 6. Juli 1974 standesamtlich im örtlichen Gemeindeamt und kirchlich in der St. Pauler Stiftskirche. Erstmals gesehen hat der langjährige Rotkreuz-Mitarbeiter, der von 1996 bis zu seiner Pensionierung Ortsrettungskommandant in St. Paul war, seine große Liebe in den frühen 1970er-Jahren. „Er hat gelegentlich auf das Haus seiner Tante und seines Onkels, die in der Schweiz gearbeitet haben, aufgepasst. Dieses war das übernächste Haus von dem, in dem ich aufgewachsen bin“, erzählt Roswitha, die ab 1972 beim früheren Konsum eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau absolviert hat. Hubert arbeitete bald darauf selbst in der Schweiz, um dort nach dem Abschluss seiner Lehre zum Kfz-Mechaniker ein Praktikum zur beruflichen Weiterbildung zu absolvieren. Als er im Spätsommer 1971 auf Heimaturlaub in St. Paul war, spazierte er eines Tages ins Ortszentrum und traf dort Roswitha wieder. „Bei ihrem Fahrrad war die Kette herausgesprungen“, erzählt Hubert, der ihr half, diese wieder einzusetzen. Und dabei sprang wohl der Funke über. „Die Chemie hat sofort gestimmt“, erinnern sich die beiden, noch immer verliebt wie am ersten Tag, an den Moment zurück.