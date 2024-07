Mit 1. Februar 2023 übernahm Bernhard Kainz die provisorische Schulleitung an der Mittelschule St. Marein von Isabella Janesch, die damals in den Ruhestand ging. Nach rund eineinhalb Jahren steht nun wieder ein Führungswechsel an. Denn Kainz hat die provisorische Leitung nur noch bis 31. August inne. „Es war eine persönliche Entscheidung“, so der 46-jährige Pädagoge, der seit 2009 an der Mittelschule St. Marein tätig ist. Kainz werde der Mittelschule nach wie vor erhalten bleiben und die Unterrichtsfächer Mathematik, Chemie, Physik und Berufsorientierung unterrichten. „Das Wichtigste ist für mich ist der Unterricht und die Arbeit mit den Schülern“, stellt Kainz fest. An der Mittelschule selbst werde sich nichts ändern. Kainz: „Wir sind ein Team und halten weiterhin zusammen.“