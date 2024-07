Bevor die Gasthof-Pension Thürnerwirt in Siegelsdorf bei St. Marein sein heute bekanntes Erscheinungsbild annahm, mussten Martha und Helmut Schliefnig noch viele Umbauarbeiten vornehmen. „Wir haben einiges in die Küche reingesteckt, Jahr für Jahr die vier Fremdenzimmer renoviert und neue Fenster eingebaut“, erinnert sich die 60-jährige Gastwirtin zurück. 1994 kaufte das Ehepaar die Gasthof-Pension von Erika Kabun, davor leiteten sie für eineinhalb Jahre das Ikarus am Flughafen in St. Marein. „Wir haben den Namen für den Gasthof behalten. Man hat einen schönen Blick auf das Schloss Thürn, daher wollten wir das nicht ändern“, sagt das Ehepaar.

Bis Ende 2025 wird der Betrieb zu den gewohnten Zeiten geöffnet haben © Markus Traussnig

Helmut Schliefnig ist gelernter Koch und seine Frau ist für den Servicebereich zuständig. „Wir arbeiten gut zusammen. Bei größeren Feiern hilft mir meine Frau in der Küche und unsere Kinder beim Bedienen der Gäste“, meint der 68-Jährige. Serviert wird à la carte, der Fokus liegt jedoch auf saisonalen Produkten. „Im Frühjahr gibt es Spargel, im Sommer machen wir viele Salate und im Herbst arbeiten wir gerne mit Wild oder Kürbis, wobei unsere meisten Speisen gegrillt werden“, erzählen die Gastwirte.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Gastgarten. „Als wir den Gasthof übernommen haben, gab es noch keinen Garten. Da eine weitere, große Leidenschaft von mir alles rund um den Garten ist, war uns das sehr wichtig“, sagt der Gastwirt, der für sein Werk 2022 zum Landessieger bei der Blumenolympiade vom Land Kärnten gewählt wurde.

2022 wurde der Thürnerwirt zum Landessieger der Blumenolympiade gekührt © Markus Traussnig

In den letzten 30 Jahren gab es neben vielen schönen Momenten, wie zufriedene Gäste, auch einige Herausforderungen. „Die Anfänge waren hart, bis man alles zum Laufen bringt und eine Routine bekommt. Gelohnt hat es sich jedoch auf alle Fälle“, erinnern sich die Eheleute zurück. Bis Ende 2025 will die Familie die Gasthof-Pension noch weiter führen, danach wolle man „nur mehr die Fremdenzimmer vermieten und für Feiern öffnen. Unsere Kinder werden den Betrieb nicht übernehmen.“ Am 28. Juli wird das Jubiläum mit einem Grill- und Salatbuffet, inklusive Frühschoppen gefeiert.