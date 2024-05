Der gebürtige Lavanttaler Thomas Poms katapultierte sich mit seiner Verlobten Lisa Tatzber und der Tanzformation „Indeed Unique“ bei der ORF-Show „Die große Chance“ mit dem Tanz zu Sarah Connors Lied „Augen auf“ ins Finale, welches am 17. Mai ab 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen ist.

„Indeed Unique“ bei einer Probe © KK

„Wir sind täglich im Tanzstudio und sehen unsere Crew andauernd, was uns noch mehr zusammenschweißt. Wenn wir nicht im Studio sind, feilen wir an der Musik und der Choreografie und dem Kostüm. Wir wollen uns bestmöglich präsentieren“, so Poms. Gezeigt wird im Finale eine Tanzperformance mit sehr viel Tempo und Emotion. „Unsere Tanzgruppe ist diesmal mit allen Generationen noch größer“, verrät Poms. Zusätzlich zur ORF-Show trainiert die Truppe aber noch für die im Mai stattfindenden „World Dance Masters“ in Porec. „Hier treten wir mit 60 Tanznummern an“, sagt Poms. Neben all diesen Aktivitäten kümmert sich das Paar noch um ihre drei Söhne. „Freunde und Familie unterstützen uns, wo sie nur können“, sind die beiden dankbar.

Nach dem Live-Auftritt am 17. Mai hofft die Formation wieder auf genügend Anrufe und SMS vom Publikum, um so am Ende vielleicht sogar als Sieger der Show hervorgehen zu können.