Mit ihrem Auftritt in der ORF-Show „Die große Chance“ hat es die Tanzformation „Indeed Unique“ aus Wien mit dem „Herz-Buzzer“ durch Jurymitglied Angelini-Santner direkt in das Semifinale geschafft. Gegründet wurde „Indeed Unique“ vom Lavanttaler Thomas Poms und seiner Verlobten Lisa Tatzber. Auf den Bühnen ist der 36-jährige Borg-Absolvent aus Frantschach-St. Gertraud längst kein Unbekannter mehr. Gemeinsam mit seiner Partnerin hat er drei Tanzstudios in Wien und Umgebung. Nach dem Live-Auftritt am 10. Mai, der ab 20.15 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wird, hofft die Formation mit ihrem Tanz zu „Augen auf“ von Sarah Connor auf genügend Anrufe und SMS vom Publikum, um beim großen Live-Finale am 17. Mai mitmischen zu können.