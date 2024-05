Die Wolfsberger Kinesiologin und Familienaufstellerin Michaela Messner (50) ist mit ihrer Schwester Celia Messner (62, pensionierte Pflegehelferin) bei der Barbara Karlich zu Gast. Gemeinsam äußern sie sich zu dem Thema „Auf die Familie ist immer Verlass!“ „Bei den Recherchen zu diesem Thema stieß das Redaktionsteam auf einen Artikel von mir und nahm mit mir Kontakt auf. Nach einem ersten Castinggespräch wurde ich nach Wien eingeladen und wurde dann noch gefragt, ob ich meine Schwester mit zum Talk bringen möchte“, erzählt Michaela Messner.

Und so kam es, dass beide am 15. Mai um 16 Uhr auf ORF 2 zu sehen sein werden. „Auf so eine Sendung kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Die Themen entstehen im Gespräch und eigentlich weiß man vorher nicht, wohin es führt. Man vergisst auch sehr schnell, dass viele Kameras auf einen gerichtet sind“, sagt Michaela Messner.