Nachdem Pater Marian Kollmann aus persönlichen Gründen sein Amt als St. Pauler Stiftsadministrator vor Kurzem zurückgelegt hat, fanden am 6. Mai Gespräche über seine Nachfolge statt. Abt Johannes Perkmann hat in seiner Funktion als Abtpräses der österreichischen Benediktinerkongregation nach Beschluss des Kongregationspräsidiums einen neuen Leiter der Abtei ernannt und Abt Gerhard Hafner vom Benediktinerstift Admont mit dieser Aufgabe bis Anfang 2026 betraut. Bei seinen Leitungsaufgaben und in der Doppelrolle als Abt des Stiftes Admont und Administrator des Stiftes St. Paul wird der 59-Jährige von seinem Prior Pater Maximilian Schiefermüller unterstützt. „Ich danke Abt Gerhard Hafner, dass er das Amt des Administrators im Benediktinerstift St. Paul übernimmt. Seine wichtigsten Aufgaben werden es sein, als Oberer den Mitbrüdern vorzustehen, sie zu begleiten und mit allen Beteiligten Wege für die Zukunft zu suchen“, sagt Perkmann.

Gerhard Hafner sehe die interimistische Administratur des Stiftes St. Paul als Dienst an der dortigen Gemeinschaft. „Zusammen mit meinem Prior werde ich versuchen, in Gesprächen mit den Mönchen abzuklären, wie deren Zukunft als Klostergemeinschaft gestaltet werden kann. Um etwaigen Gerüchten vorzubeugen: Mein Kloster Admont wird die Abtei St. Paul in keiner Weise, weder personell noch wirtschaftlich, übernehmen.“