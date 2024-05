Der gebürtige Lavanttaler Thomas Poms katapultierte sich mit seiner Verlobten Lisa Tazber und der Tanzformation „Indeed Unique“ bei der ORF-Show „Die große Chance“ mit dem Tanz zu Sarah Connors Lied „Augen auf“ ins Finale, welches am 17. Mai ab 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen ist. „Die Tanznummer soll nicht politisch sein, sondern es geht uns um die Menschen. Wir wollen eine Hymne an die Menschlichkeit präsentieren“, erläuterte Poms, der die Tanzformation mit seiner Verlobten gegründet hat.