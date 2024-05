Die Aufnahme eines Wolfes sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen. Sie zeigt die Breitseite eines Wolfes. Dem Kärntner Wolfsbeauftragten Roman Kirnbauer ist das Foto bekannt. „Es handelt sich dabei um eine Aufnahme einer Überwachungskamera am Haimburgerberg bei Diex“, informiert Kirnbauer. Auch der Diexer Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD) bestätigt: „Mittlerweile gab es auch eine zweite Sichtung in unserem Ort.“