Seit 60 Jahren beschreiten Reinhilde (82) und Manfred Krenn (81) aus Wolfsberg ihr Leben als Ehepaar gemeinsam. „Wir haben uns 1962 bei einem Silvestertanz durch Bekannte kennengelernt. Ich habe sie damals angesprochen und wir haben uns recht schnell ineinander verschossen und uns dafür entschieden, eine Beziehung einzugehen“, erinnert sich Manfred Krenn. Wenig später wurde die gelernte Sekretärin schwanger und brachte im Jahr 1964 ihren Sohn, welcher ebenfalls den Namen Manfred trägt und momentan in der Schweiz als ärztlicher Leiter tätig ist, in Wolfsberg zur Welt. „Damals war es üblich zu heiraten, wenn die Lebensgefährtin ein Kind erwartet, also war das für uns der nächste logische Schritt. Ich habe meine Frau geheiratet, als sie noch schwanger war“, erzählt Krenn.

Da der gebürtige Wolfsberger gerade sein Studium an der Wirtschaftsuniversität in Wien im Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpädagogik abschloss und später als Professor, als auch als Direktor an der Handelsakademie in Waidhofen an der Thaya unterrichtete, zogen beide nach Niederösterreich. Dort kam im Jahr 1973 auch ihre Tochter Sylvia, welche aktuell in Wien lebt und im Management agiert, zur Welt. Reinhilde Krenn war in Folge als Hausfrau und Mutter tätig und kümmerte sich liebevoll um ihre beiden Kinder. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2003 beschloss das Ehepaar wieder zurück in ihre alte Heimat zu ziehen und ihren gemeinsamen Ruhestand zu genießen.

Eine Ehe sei nicht immer einfach, aber gemeinsam wächst man zusammen. Die vierfache Großmutter betont: „Ich bin sehr froh, dass wir schon so eine lange Zeit miteinander durchs Leben gehen, auch wenn es nicht immer einfach war. Wir konnten schon viele gemeinsame Erinnerungen sammeln und genießen jetzt unser ruhiges Leben.“ Auch der ehemalige Direktor ist sich sicher, dass eine langanhaltende Ehe immer auf Gegenseitigkeit beruht: „Man muss auch die Schwächen des anderen akzeptieren und Probleme gemeinsam lösen. In unserer Ehe gab es bis heute noch nie einen solchen Tiefpunkt, dass man dachte, es geht nicht mehr weiter.“ Zusammen verbringen die beiden ihre Zeit gerne in der Natur beim Walken, Wandern oder Langlaufen im Winter. Aber auch das Reisen hat es ihnen angetan. Beide waren bisher schon in ganz Europa unterwegs.