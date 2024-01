Im Gesundheitsresort in Bad St. Leonhard laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren: Immerhin sollen diese im ersten Quartal des heurigen Jahres abgeschlossen sein. Ein Teil des bestehenden Resorts im Oberen Lavanttal wird nämlich in eine Sonderkrankenanstalt mit Fokus auf die Indikation Stoffwechsel umgebaut, nachdem die Reha-Einrichtung Agathenhof in Micheldorf, Bezirk St. Veit, Mitte 2023 geschlossen wurde. Künftig werden also Reha-Patienten auch im Haus in Bad St. Leonhard empfangen. „SeneCura“ investiert rund 1,1 Millionen Euro in die Adaptierung.

Normalerweise werden in der Einrichtung mitten in Bad St. Leonhard bis zu 250 Patienten betreut. „Während des Umbaus betreuen wir um zirka 30 Prozent Patienten weniger im Haus. Der Umbau erfolgt so, dass lediglich jene Teile des Hauses, die adaptiert werden, temporär gesperrt werden, ohne dass der bestehende Therapiebetrieb gestört wird. Der Wellness- und Indoorpool-Bereich sind vollständig in Betrieb“, erklärt die Verwaltungsdirektorin Nadja Strukl. Mit den Arbeiten wurde Mitte Oktober 2023 begonnen. Der Außenpool ist – wie alljährlich von Oktober bis April – geschlossen.

Verwaltungsdirektorin Nadja Strukl, Pflegedirektor Jürgen Engelbrecht und der ärztliche Direktor Primar Ali Kaan Akmanlar (von links) © OptimaMed/Rene Knabl

Nach dem Umbau wird es im neu geschaffenen Rehabilitationsbereich Platz für 54 Patienten und mögliche Begleitpersonen geben. Im Bereich des Gesundheitsresorts wird „SeneCura“ künftig bis zu 132 Gäste unterbringen. Samt Begleitpersonen wird das Haus dann künftig bis zu 240 Personen beheimaten können. „Die Zimmeranzahl bleibt mit 120 gleich“, fährt Strukl fort.

Künftig rund 100 Mitarbeiter

Im Jahr 2017 hat „SeneCura“ die „DDr. Wagner Gruppe“ und damit auch das Gesundheitsresort in Bad St. Leonhard übernommen. „Bislang haben wir 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsresort in Bad St. Leonhard beschäftigt, nach dem Umbau werden es rund 100 sein“, sagt die Verwaltungsdirektorin. Aktuell sucht „SeneCura“ noch nach Trainingstherapeuten, Physiotherapeuten, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern, Ärzten, Köchen und nach einer Küchenleitung für die Einrichtung in Bad St. Leonhard.

Ein Beispiel eines Reha-Zimmers in Bad St. Leonhard © OptimaMed/Rene Knabl

Übrigens: Im Agathenhof im Bezirk St. Veit, der Mitte 2013 angesichts von zu hohen zu tätigenden Investitionen und stark gestiegenen Kosten geschlossen wurde, waren 55 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir haben jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter ein Angebot unterbreitet. Es hat uns sehr gefreut, dass sich einige für eine weitere Zusammenarbeit mit OptimaMed entschieden haben“, heißt es seitens der „SeneCura“-Gruppe. OptimaMed ist eine Marke der „SeneCura“ -Gruppe, die in österreichweit rund 80 Einrichtungen für Pflege, Betreuung, Rehabilitation und Kur betreibt.