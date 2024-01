Anfang Jänner gab „Chicago Billard“-Betreiber Friedl Rassi eine „brutal schwere Entscheidung“ bekannt: „Aus wirtschaftlichen Gründen werden wir mit Mitte Februar 2024 schließen.“ Zahlreiche Faktoren hätten zur Schließung geführt. „Mitunter spielen auch die Teuerung sowie fehlende Mitarbeiter im Gastro-Bereich eine Rolle“, so Rassi, der ein weiteres berufliches Standbein hat. Seit 2007 wurde das Lokal in Wolfsbergs Süden betrieben. 2022 kamen nach einem Besitzer-Wechsel der Lebek-Halle in Wolfsberg Veränderungen auf den Standort zu: Die Fläche des Billard-Lokals wurde auf 500 Quadratmeter reduziert. Seitdem stehen dort vier Billardtische bereit.

Billardtische und Dartautomaten

Jetzt sind 294 Posten - ob Sitzbank, Leuchtreklame, Billardtische oder Dartautomaten - für den Meistbietenden auf der steirischen Auktionsplattform aurena.at zu haben. Noch 19 Tage lang läuft die Online-Versteigerung. Das Mitsteigern ist für Firmen und Privatpersonen gleichermaßen möglich. „Dadurch besteht die Chance für Gäste Erinnerungsstücke zu ersteigern, aber auch Vereine können etwas Passendes finden“, erzählt Rassi. Der Link zur Versteigerung.

Übrigens: Im „Chicago Billards“ findet am Samstag, dem 3. Februar, ein Abschiedsturnier mit einem Startgeld von 25 Euro statt. „Jeder kann mitmachen“, so Rassi. Zum letzten Mal ist das „Chicago Billards“ dann am Faschingssamstag, dem 10. Februar, geöffnet.