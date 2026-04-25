Seit Herbst 2024 gibt es den „Salzplatz“ am Beginn der Rosentaler Straße in Klagenfurt. Auf einer Fläche von insgesamt 25 Quadratmetern können Kinder nach Lust und Laune spielen und dabei mit 14-prozentiger Sole in der Luft auch etwas für die Gesundheit tun. Mit Anfang Mai übernimmt die Klagenfurterin Iris Mohar das Unternehmen, die 38-Jährige erfüllt sich damit einen Lebenstraum.

Eigentlich ist der „Salzplatz“ ein Inhalatorium, das auf den wohltuenden Eigenschaften von unjodiertem Meersalz aus Kroatien arbeitet. In erster Linie hilft eine Behandlung bei Allergien und Atemwegserkrankungen, aber auch bei Problemen mit der Haut. Außerdem unterstützt ein Besuch die kindliche Entwicklung in vielen Bereichen – von der sensorischen Wahrnehmung bis zur sozialen Interaktion.

Erster Besuch hat überzeugt

45 Minuten dauert eine Therapieeinheit, nach 25 Minuten fängt die Wirkung an. „45 Minuten können die gleiche Wirkung wie drei Tage Meeresluft haben“, weiß Mohar aus Erfahrung. Sie selbst kam mit ihrem jüngsten Sohn Benjamin in den „Salzplatz“, der Zweijährige litt damals unter einer schweren Atemwegserkrankung. Schon der erste Besuch überzeugte die mehrfache Mutter. Als sie dann hörte, dass das Geschäft zu übernehmen sei, überlegte Mohar nicht lange. Sie ließ ihren Job im Marketingbereich hinter sich und widmet sich ab sofort dem „Salzplatz“.

Und mit diesem hat die Jungunternehmerin noch viel vor. Denn ihr Angebot richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene. Ihnen dient ein Besuch zusätzlich zur Entspannung und zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems. Aus diesem Grund plant Mohar eine Änderung der Öffnungszeiten, also nach 19 Uhr. Sie denkt auch daran, den „Salzplatz“ sonntags zu öffnen. Sieben bis maximal neun Personen finden gleichzeitig in dem Raum Platz und können sich bei einer Lufttemperatur von 21 bis 22 Grad Celsius sozusagen „gesund atmen“. Ein Besuch für Kinder bis zum ersten Lebensjahr kostet einen Euro, für Kinder bis zu zwölf Jahren acht Euro, darüber hinaus 17 Euro. Für Jugendliche ist in weiterer Folge ein eigener Tarif angedacht. Aus hygienischen Gründen darf der „Salzplatz“ nur in sauberen weißen Socken betreten werden.