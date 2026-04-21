Der Klagenfurter Benjamin Wachner ist eigentlich in der Finanzbranche tätig. Mit Social Media hat sich der 28-Jährige ein zweites Standbein aufgebaut. Fast täglich begleiten ihn seine 15.000 Follower im Alltag. „In meinen Beiträgen geht es um Lifestyle und Sport“, erzählt der Wahl-Wiener. In das Leben des Influencers sei er irgendwie hineingerutscht, wie auch in seine jüngste Geschäftsidee, die er mit seinem Geschäftspartner Elias Baar entwickelte.

Beide litten nämlich unter dem selben Schicksal – schlaflose Nächte. „Mich plagten jahrelang Schlafstörungen, ich bin allgemein sehr geräuschempfindlich“, erzählt Benjamin Wachner. Baar, 23 Jahre alt, Spiegel-Bestseller-Autor und mit dem Unternehmen „Modern Frame of Mind“ ebenfalls erfolgreich tätig, erging es nicht anders. Er musste zu Ohrstöpseln greifen, um zumindest ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. „Von den handelsüblichen Produkten bekam ich aber Kopfschmerzen“, führt Wachner weiter aus. Zudem seien diese wenig nachhaltig, nur ein bis zwei Mal zu verwenden. Eine Lösung musste her. In unzähligen Gesprächen beschlossen die beiden ihre eigenen Ohrstöpsel zu entwickeln – die Geburtsstunde von „Sono Earplugs“.

Tragekomfort bis zu zwei Wochen

Bei der Entwicklung ließen der Kärntner und sein deutscher Geschäftspartner in erster Linie ihre eigenen Erfahrungen einfließen. „Die meisten Ohrstöpsel werden tief in den Gehörgang eingeführt, das kann mit der Zeit unangenehm werden, Druck am Ohr auslösen und, wie bei mir, Kopfschmerzen verursachen“, weiß der Klagenfurter Jungunternehmer. Um das zu vermeiden, griffen er und Baar zum Material Silikon, das weich und formbar ist. „Damit deckt man den Ohreingang sanft ab und reduziert störende Geräusche – ohne dieses harte, tief im Ohr sitzende Gefühl.“ Besonders gut geeignet seien die Ohrstöpsel für Seitenschläfer. Und: Die Earplugs aus dem Hause „Sono“ seien aus seiner Sicht schöner, praktischer und nachhaltiger. „Unsere Earplugs sind individuell anpassbar und spürbar weich, dämpfen störende Geräusche effektiv und sind zudem wiederverwendbar sowie leicht zu reinigen“, erklärt Wachner.

Für spezielle Tätigkeiten, wie das Etikettieren, wird das Wohnzimmer zum Büro umfunktioniert © Sono/kk

Über ein Jahr lang hat das Duo diverse Varianten getestet. Im Februar kamen die ersten Earplugs nur über die eigenen Kanäle auf den Markt. „Binnen drei Wochen waren wir ausverkauft“, freut sich Wachner über den Erfolg. Seit wenigen Tagen ist die zweite Tranche im Verkauf. Die Resonanzen der Kunden seien durchwegs positiv, viele würden als Wiederkäufer kommen. Übrigens: Sechs Stück sind in einer Packung – eine Metallcase hält die Earplugs geschützt und sauber – und kosten 17,99 Euro. Auch eine Schlafmaske haben die Unternehmer mittlerweile in die Produktpalette mit aufgenommen. „Wir denken Schlaf nicht als Einzelprodukt, sondern als Zusammenspiel aus Komfort, Ruhe und Wohlbefinden“, wollen die beiden Unternehmer betont wissen.

Das Feedback der Kunden sei auch die Basis für die Weiterentwicklung des Produktes. „So probieren wir gerade verschiedene Dämpfungsvarianten aus“, verrät Wachner. „Manche Menschen wollen beispielsweise den Wecker hören, andere gar nichts.“ Auch verschiedene Größen und Farben werden ausprobiert, sowie die Anzahl der Ohrstöpsel pro Case überdacht.

Das Unternehmen selbst hat seinen Firmensitz in Deutschland, wo auch der Vertrieb der Stöpsel stattfindet. Für Etikettierung und Versand wird das Wohnzimmer kurzerhand zum Büro umfunktioniert. Auch um das Marketing kümmern sich die beiden selbst.