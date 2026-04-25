Die Schlangeninsel in Pörtschach, auch Blumeninsel genannt, gilt als Wörthersee-Juwel und Filetstück für Immobilienhändler: Seit wenigen Wochen hat der Mittelteil dieser Insel einen neuen Besitzer – die Kraßnig-Familienprivatstiftung rund um Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig, Bruder Matthias und Vater Leopold Kraßnig hat ein 2000 Quadratmeter großes Areal samt 400-Quadratmeter-Haus und Fischereirechten von Vorbesitzerin Karin Samitz-Schorn abgekauft. Der Preis bleibt ein gut gehütetes Geheimnis.

Nun wird publik, dass das Land Kärnten ebenfalls Interesse am Kleinod hatte. „Ja, es wurde über die Seeuferkommission Kontakt aufgenommen. Die Information lautete aber, dass bereits ein Verkauf erfolgt sei“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung aus dem Büro der zuständigen Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ). Sprich: Das Land war zu spät dran.

Seenvolksbegehren

Mittel zum Kauf von Uferflächen wären inzwischen vorhanden: Als Reaktion auf das Seenvolksbegehren im Jahr 2020 und der Forderung von 12.000 Unterstützern beschloss die Landespolitik ein Maßnahmenpaket zum Schutz der Seen. Ein zentraler Bestandteil davon war die Entscheidung, die bestehende Motorbootabgabe gezielt für den Ankauf von Seegrundstücken und die Sicherung öffentlicher Seezugänge zu verwenden.

9,2 Millionen Euro sind im Topf

2,8 Millionen Euro flossen jährlich in den Topf, insgesamt haben sich 9,2 Millionen Euro angesammelt. Die Kleine Zeitung hat mehrere Immobilienmakler vom Wörthersee befragt, was der Teil der Schlangeninsel gekostet haben könnte. „Die Grundstückspreise bewegen sich am Wörthersee zwischen 2000 und 10.000 Euro pro Quadratmeter, je nach Lage und Widmung. Die Schlangeninsel ist da eher im höheren Segment anzusiedeln“, heißt es unisono. Demnach hätte das Land schon mitbieten können - zumal die Liegenschaft auch den Haken habe, dass man zwischen zwei Mitbesitzern eingequetscht sei, so die Immobilienexperten: Das zweite Drittel gehört der Gemeinde Pörtschach, das dritte den Bundesforsten.

Land sucht aktiv Grundstücke

Wartet das Land nur auf Angebote? „Nein, das Land geht aktiv auf die Suche nach Grundstücken“, heißt es aus dem Schaunig-Büro. Wobei die Preise in die Höhe schnellen, wenn bekannt wird, dass die Seeuferkommission interessiert ist. Bislang wurden aus den Einnahmen der Motorbootsteuer noch keine Seegrundstücke angekauft, sehr wohl aber gewässerökologische Maßnahmen finanziert - wie die Renaturierung der Klagenfurter Ostbucht, die Sanierung des Trattnigteichs oder die Errichtung von Schilf- und Wellenschutzzäunen.

Die Besitzer von 451 Motorbooten und 628 Elektrobooten am Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See, Weißensee und Faaker See werden heuer bei der Motorbootabgabe verstärkt zur Kasse gebeten. Die jährlichen Einnahmen für eventuelle Grundstücksankäufe bleiben aber bei 2,8 Millionen Euro, weil die lukrierten Mittel künftig auch in den Hochwasserschutz fließen.