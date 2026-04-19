Wer hätte nicht gerne eine Insel in der Karibik? Zumindest eine Insel in der Karibik Kärntens, dem Wörthersee, sicherte sich nun die Klagenfurter Familie Kraßnig.

Teile der Blumeninsel von Pörtschach sind neuerdings im Besitz der Kraßnig-Familien-Privatstiftung. Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig hat den Grund gemeinsam mit seinem Bruder Matthias der Vorbesitzerin, Marin Samitz-Schorn, abgekauft, wie die Krone zuerst berichtete und die Familie der Kleinen Zeitung bestätigte. Der Kauf sei bereits im Herbst über die Bühne gegangen, aber erst jetzt publik geworden.

Konkret gehört den Kraßnigs demnach jetzt der 2000 Quadratmeter große Mittelteil der größten Wörthersee-Insel samt einem 400-Quadratmeter-Haus im Uferbereich und Fischereirechten. Den Inselbesitz teilt sich die Familie mit der Gemeinde Pörtschach und den Bundesforsten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Zu den Plänen wollten sich die neuen Inselbesitzer noch nicht äußern.

Revitalisierung des Hörzendorfer Sees

Im Besitz der Kraßnigs befindet sich bekanntlich auch der Hörzendorfer See. Die Familie investierte signifikante Mittel in die Revitalisierung des 20 Hektar großen Areals, verlegte eine Landesstraße und schuf einen freien Seezugang. Der See ist als Angel-, Eislauf- und Naturparadies bekannt.