Sie sind weltberühmt und haben in Klagenfurt an vielen Orten ihre Spuren hinterlassen: Ingeborg Bachmann, Robert Musil, Gustav Mahler und noch so einige andere. Berühmte Künstler und Autoren haben in der Kärntner Landeshauptstadt gelebt und gewirkt. Vom Bahnhof aus ziehen sich die Spuren großer Kulturschaffender durch die ganze Stadt. Bereits nach dem Queren der ersten Straße stehen Besucher vor dem Geburtshaus des Schriftstellers Robert Musil. Unter einem Dach vereint sind darin heute das Musilmuseum sowie das „Robert Musil Institut der Alpen Adria Universität“. Auch das „Robert Musil“-Café ist dort untergebracht, für das Lokal wird seit gut einem Monat ein Nachfolger gesucht.