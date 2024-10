Zischende Siebträgermaschinen, Tassengeklirre und dampfende Milchschäumer: Zum Kaffee wird dem Gast hierzulande nicht nur ein Glas Wasser serviert, sondern gleich eine gesamte Sinneskulisse. Die tief im Alltag verwurzelte Kaffeehauskultur hält Schritt mit der Zeit und bietet für jeden Lifestyle die richtige Adresse. Schließlich gehört die Melange zum Geschäftstreffen wie der „Flat White“ zum Remote Office im Coffee Shop. Und der neu erschienene Falstaff Café Guide 2025 kennt die besten Cafés des Landes.

In Kärnten bieten die besten Cafés eine einzigartige Mischung aus heimeliger Atmosphäre und exzellentem Kaffeegenuss. Hier findet man nicht nur aromatische Kaffeespezialitäten, sondern auch kreative Snacks und süße Köstlichkeiten, die zum Verweilen einladen. Die Kärntner Cafés sind Orte des Austauschs und der Entspannung, perfekt für einen entspannten Nachmittag oder ein geselliges Treffen mit Freunden. In diesem Jahr teilen sich das „Zero Gravity Specialty Coffee“ in Klagenfurt und die „Kaffeeteria“ in Villach mit jeweils 95 Falstaff-Punkten den Platz des besten Cafés in Kärnten.

Im „Zero Gravity Specialty Coffee“ in der Pernhartgasse 12 erwartet die Gäste eine besondere Auswahl an frisch zubereitetem Kaffee – vom aromatischen Filterkaffee bis zum kräftigen Espresso aus der hauseigenen Rösterei. Dazu gibt es erlesene Köstlichkeiten wie feines Gebäck, Schokolade und handgemachte Pralinen. Schleckermäuler greifen bei den köstlichen Pralinen, knusprigen Croissants oder sündhaft guten Kardamom-Zimtknoten zu. Dazu gibt es tolle Aufstriche und Gebäck. Das Café legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit, was sich in jedem Produkt widerspiegelt. Besucher können vor Ort nicht nur Cappuccino aus frisch gerösteten Bohnen genießen, sondern auch ihre Lieblingskaffees und Pralinen für zu Hause mitnehmen.