Über 2300 Cocktailbars und 700 Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum standen für die Bewertung durch die Falstaff-Community zur Wahl. Die insgesamt 850 Cocktailbars und 440 Weinbars mit den besten Bewertungen haben es in diesen Guide geschafft. Die Besten der Besten ergeben sich sowohl aus den Abstimmungen der Falstaff-Community sowie der Expertise der Falstaff-Fachjury.

In Klagenfurt durfte sich Robert Krall mit seinem „Das Wohnzimmer“ über 91 Punkte und damit den Sieg im Bundesland Kärnten freuen. Der Gastronom eröffnete das Lokal am Villacher Ring Anfang Juni 2018. Und es ist eines mit viel Geschichte – unter anderem kehrte man in den vier Wänden beim Villacher Ring in die mit Maler Viktor Rogy eng verbundene „Rote Lasche“ ein. Krall hat den bis dato recht kühl wirkenden vier Innenräumen eine gemütliche Atmosphäre eingehaucht, die Vintage-Möbel aus den 1950er- und 1960er-Jahren, die der Wirt in Kärnten, Wien und Ungarn zusammengesucht hat, sind alle liebevoll restauriert.

„Es soll so aussehen, wie früher bei Oma im Wohnzimmer“, sagt der 42-Jährige. Heute bietet das Café-Bar-Konzept mit Außenbereich angenehme Musikuntermalung und Wohlfühlfaktor pur. Für die leiblichen Genüsse ist mit Ripperln, Flammkuchen oder saftigen Steaks gesorgt, dazu passt ein gepflegtes Bier. Probieren sollte man „Tom’s Hot Bowl“ mit Rhabarber, Birne, Chilisauce und Tequila.

Legendär: die Schlossbar des Schloss Seefels in Pörtschach © Daniel Waschnig

Mit der Schlossbar im Hotel Schloss Seefels in Pörtschach schaffte es ein weiteres Lokal aus dem Bezirk unter die Top 5. Nussholz, Marmor, Spiegel, Blattgold-Verzierungen, ein Kachelofen im Empire-Stil und ein prachtvoller Barockluster geben der Bar Stil und Eleganz. Die Karte erzählt Geschichten über Herkunft, Entstehung und Aromen, die das Bar-Team mit ihrem Wissen aus der Mixology und dem Bartending auf interessante und persönliche Art fortsetzt. Wer offen für Neues ist, wählt aus der Karte „Bartenders Choice“ und kreiert seinen ganz persönlichen Drink.