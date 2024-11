Die Kärntner Landeshauptstadt hat ein neues kulinarisches Highlight: In der Landhauspassage in der Herrengasse hat seit wenigen Wochen das „Simonetti‘s“ geöffnet und bietet Crêpes-Genuss mit italienischem Flair an. Hinter dem gastronomischen Konzept stehen die Klagenfurterin Daniela Galler und Ivan Simonetti, den sie 2022 in Lignano kennen und lieben gelernt hat.